習近平提全球文明倡議 籲「攜手同行現代化之路」

中共總書記、大陸國家主席習近平15日在中共與世界政黨高層對話會上發表主旨講話，他提出「全球文明倡議」，呼籲各國政黨和政治組織和中共一起「攜手同行現代化之路」，包括共同倡導尊重世界文明多樣性、弘揚全人類共同價值、重視文明傳承和創新、加強國際人文交流合作。

據新華社報導，習近平在北京出席對話會並發表主旨講話，探討「現代化道路：政黨的責任」這一命題。

對於兩極分化還是共同富裕、物質與精神、人與自然和諧共生，以及零和博弈還是合作共贏，與發展方式、如何實現現代化等，習近平發表了幾點看法。他說，要堅守人民至上理念，突出現代化方向的人民性，和秉持獨立自主原則，探索現代化道路的多樣性，以及樹立守正創新意識，保持現代化進程的持續性，跟弘揚立己達人精神，增強現代化成果的普惠性，還有保持奮發有為姿態，確保現代化領導的堅定性。

習近平接著強調，「經過數代人不懈努力，我們走出了中國式現代化道路」，重申中共二十大提出，「要以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」等理念，表示中共將致力於推動高質量發展，促進全球發展繁榮，跟維護國際公平正義，促進世界和平穩定，和推動文明交流互鑑，促進人類文明進步。

習近平提出「全球文明倡議」，和四個「共同倡導」的內容，包括要共同倡導尊重世界文明多樣性、弘揚全人類共同價值、重視文明傳承和創新、加強國際人文交流合作。

習近平說，願和國際社會一道，努力開創世界各國人文交流、文化交融、民心相通新局面。中共將致力於加強政黨交流合作，願和各國政黨和政治組織深化交往，願一道展開治黨治國經驗交流，攜手同行現代化之路，在推動構建人類命運共同體的大道上闊步前進。