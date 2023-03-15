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清明節前開放小三通 陳玉珍：擬每日往返12航次3,720個船位
陸委會預告兩岸「小三通」將於清明節前開放客運中轉，至於具體開放內容？陸委會仍三緘其口，不過，’ 金門籍立委陳玉珍今（15）日協調交通部、國防部、航空公司等相關單位協商後，在臉書表示，預計金廈小三通每日提供往返12航次，約3,720個船位。
同時，陳玉珍表示，據交通部訊息，清明連假7天的兩岸航點，將計畫提供546架次班機，約6萬3,272個機位。
中評社報導，立委陳玉珍今日召集交通部、國防部、航空公司等單位開會協調，針對擴大小三通中轉對象、清明連假的兩岸航點，要求有效提升金門空、海運輸量能。
由於清明前後，金門容易起霧，除要求民航局穩定票價，也要求航港局事先協商規劃，必要時可以協調海運業者備援船班。
在小三通方面，陳玉珍預計，在小三通方面，預計提供每日金廈往返12航次（3720個船位）；清明連假7天中將提供546架次班機（6萬3,272個機位）。
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