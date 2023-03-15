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英國調查TikTok 陸外交部：勿泛化濫用國家安全概念

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對英國調查TikTok一事，大陸外交部呼籲不要泛化國家安全概念。（美聯社）
對英國調查TikTok一事，大陸外交部呼籲不要泛化國家安全概念。（美聯社）

英國官員日前指出正調查TikTok，且不排除在英國全面禁止使用，或禁止在公務裝置中使用。對此大陸外交部15日指出，呼籲有關國家認清客觀事實，切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，「不要泛化濫用國家安全概念」。

大陸外交部發言人汪文斌15日下午在記者會上回應英國調查TikTok時表示，在數據安全問題上，大陸一貫是坦蕩開放合作的。他指出，2020年中國大陸提出「全球數據安全倡議」，明確提出各國應要求企業嚴格遵守所在國法律，不得要求本國企業將境外產生獲取的數據儲存在境內，尊重他國主權、司法管轄權和對數據的安全管理權。未經他國法律允許，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。

汪文斌強調，「中方是這麼說的，也從來都是這麼做的」。他呼籲「有關國家」認清客觀事實，切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要泛化濫用國家安全概念，為各國企業提供公平透明、非歧視的營商環境。

此前英國官方發布「2023整合性評估更新報告」，定義北京為「劃時代的系統性挑戰」（epoch-defining and systemic challenge），也對新疆、西藏、香港、台灣、南海議題表達關切。大陸駐英國使館13日以「答記者問」方式回應指，「英方有關報告渲染所謂中國挑戰，對中國進行攻擊抹黑，中方對此強烈不滿、堅決反對」。

該使館發言人指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，實現中國完全統一是全體中國人民的堅定意志，也是大勢所趨。台灣問題怎麼解決是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。我們將繼續以最大誠意，盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項」。至於新疆、香港、西藏事務，發言人則重申，「這些都是中國內政，我們堅決反對任何國家以任何形式和藉口干涉中國內政」。

發言人敦促英方「端正心態，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止在對華關係上搞政治操弄，停止干涉中國內政，以實際行動維護雙邊關係健康穩定發展」。

英國 汪文斌 新疆

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