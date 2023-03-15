推動解決巴以問題 陸外交部：中國始終是善意可靠的斡旋者

繼成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗復交，中國大陸正推動解決巴勒斯坦和以色列之間的問題，大陸外交部發言人汪文斌15日表示，中國始終是善意可靠的斡旋者。

汪文斌15日主持例行記者會，針對有記者提問，在中方的推動下，沙伊兩國在北京舉行對話，同意恢復外交關係。同時，中國政府中東問題特使翟雋近日穿梭於巴勒斯坦和以色列之間，推動解決巴以問題。中方將在推動中東熱點問題解決方面發揮怎樣的作用？

汪文斌稱，中東是世界上熱點問題最集中的地區，作為中東國家的好朋友，中國在地區沒有私利，不搞小圈子，致力於熱點問題政治解決，始終是善意可靠的斡旋者。

汪文斌表示，近年來，中國先後提出實現中東安全穩定的五點倡議，政治解決敘利亞問題的四點主張，落實巴勒斯坦問題兩國方案的三點思路，近日又推動沙伊北京對話取得重大成果。中國中東事務特使翟雋也在巴以之間穿梭斡旋，得到地區國家和人民的高度讚賞和普遍歡迎。

汪文斌指出，中東是世界上熱點問題最集中的地區，作為中東國家的好朋友，中國在地區沒有私利，不搞小圈子，致力於熱點問題政治解決，始終是善意可靠的斡旋者。

他指出，中國將一如既往展現大國擔當，維護正義，主持公道，支持中東國家通過對話協商，自主探索符合地區實際的熱點問題解決方案。根據事情本身的是非曲直，決定自身的政策立場。

他並稱，國際社會特別是有影響的域外大國，應當遵守聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，尊重中東國家和人民的自主選擇，為推動地區熱點問題政治解決，促進中東和平穩定注入正能量。

汪文斌15日也對朝鮮半島緊張局勢升級作出回應。汪文斌表示，朝鮮半島形勢發展到今天，癥結是清楚的，有關方拒不回應朝方已採取的無核化措施，反而不斷加強對朝施壓威懾是主要原因。防止形勢輪番升級，維護半島和平穩定，符合各方共同利益。

他指出，有關方應承擔各自應盡責任，透過有意義對話均衡解決各自合理關切。中方將雙軌並進思路，分階段同步走原則推動半島問題政治解決。