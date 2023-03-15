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香港與大陸簽署協議 將建設「香港國際創新科技中心」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港政府與大陸科技部15日簽署協議，將會加快「香港國際創新科技中心」的建設。（圖／取自港府新聞公報）
香港政府與大陸科技部15日簽署協議，將會加快「香港國際創新科技中心」的建設。（圖／取自港府新聞公報）

香港特首李家超近日到訪北京，而15日香港政府與大陸科技部在北京簽訂一份協議，雙方將會加快「香港國際創新科技中心」的建設。李家超指出，「將全力引進策略產業，吸納科研人才，推動創科教育，向打造香港成為國際創科中心的宏大願景邁進」。

據香港政府新聞公報，這份協議名為「內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排」，李家超在致詞時指出，新一屆特區政府上任後，成立了「融入國家發展大局督導組」，由行政長官和三位司長當組長和副組長，把高層領導從「一」變成「一加三」，「表現特區對融入國家發展的積極性和主動性」。

李家超強調，「港深創科園」的首三座大樓，在2024年年底開始就會陸續落成，更好吸引海內外企業落戶這個重點科研合作基地。他並表示，港府2022年底公布「香港創新科技發展藍圖」，提出四大發展方向和八大重點策略。「我們將全力引進策略產業，吸納科研人才，推動創科教育，向打造香港成為國際創科中心的宏大願景邁進」。

他指，此次協議就是進一步推動香港建設國際創新科技中心的重要一步，涵蓋深化兩地科研合作、創新資源共享、成果轉化、人員交流、發揮香港國際化優勢、強化統籌協調等很多重點，「標誌着內地與香港科技合作打開新篇章」。

另外據香港電台報導，大陸科技部長王志剛指出，雙方簽署協議，「必將推動內地與香港科技創新合作邁入新階段，助力香港早日建成國際創新科技中心，為國家加快實現高水準科技自立自強發揮更好的作用」。

王志剛強調，大陸科技部將繼續與港府密切協作，「攜手並肩把香港加快打造成為具有全球競爭力的國際創新科技中心，包括做好內地與香港科技創新合作頂層設計和戰略安排，以香港所長、服務國家所需，支持香港更好融入國家創新體系」。

香港特首 李家超

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