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搶進中東 中俄伊阿曼灣聯合軍演
繼日前促成伊朗、阿拉伯恢復外交關係後，中國大陸持續增強在中東地區的話語權，更不忘強化中俄軍事合作。據大陸國防部發布，3月15日至19日，中、伊、俄等國海軍將在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習。
大陸國防部指出，據中國、伊朗、俄羅斯等國軍隊共識，3月15日至19日，中、伊、俄等國海軍將在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習。
通報稱，「安全紐帶-2023」海上聯演由2019年、2022年先後兩次舉行的中伊俄海上聯演發展而來，中方派出南寧號導彈驅逐艦參演，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演練。
大陸國防部表示，此次演習有助於深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力，為地區和平穩定注入正能量。
值得注意的是，在更靠近中國大陸的南海，美國與菲律賓周二才剛宣布，將於4月在此進行大規模的聯合軍事演習，澳大利亞也預計參加，劍指對抗中國大陸擴增的區域影響力。法廣報導引述菲律賓軍方指稱，這次演習被命名為Balikatan，菲律賓語意為並肩作戰，訂於4月11日至28日舉行，包括首次在南海的實彈射擊，並在台灣以南約300公里的菲律賓小島上，進行模擬防禦演練。
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