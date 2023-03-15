媒體：中國刁難南海海纜修建 他國須繞道

（德國之聲中文網）《金融時報》週二（3月14日）報導，北京企圖阻止、延誤他國企業在南海鋪設、維護海底互聯網電纜的申請計畫，以加深中國對這項傳輸全球數據的基礎設施的控制。

報導引述多個業內消息來源，稱多國企業向中國申請在其領海外鋪設海底電纜的許可證，都遭到刻意刁難、延遲審批，企業紛紛計畫繞道而行、避免在南海施工。

此舉將讓中國有能力影響這些傳輸全亞洲、甚至全球數據的海纜，也讓北京有籌碼，可以要求在這些互聯網基礎設施的搭建計畫中，安插自家的公司、船舶或人員。

兩位業內匿名高管告訴《金融時報》，預計連接日本—新加坡以及台灣—香港的電纜SJC2，由於中國的反對，許可申請程序中，被推遲了一年多。

這條海纜由中國移動、中華電信和Meta等公司所有，建設過程中需要在香港周邊的中國領海進行海底勘探工作。一位直接參與該項目的匿名人士透露，中國當局擔心相關承包商會藉機進行間諜活動、安裝無關設備，至今已耽誤探勘工作數月之久。

對此，前美國潛艇軍官兼海軍高級官員克拉克（Bryan Clark）判斷：「中國正試圖對其週邊地區的海底活動施加更多控制，部分原因是為了防止美國在海底電纜中暗裝監察設備。」

現任職於美國智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」的克拉克補充，中國此舉也是出於他們自己的海底地圖測繪、佈局目的：「他們想知道這些民用的海底基礎設施具體裝設在哪裡。」

自2020年美國政府開始阻止中國參與國際集團的電纜建設項目後，有關海底電纜爭議的緊張局勢便不斷加溫。華盛頓也曾拒絕批准連接美、中、香港的海底電纜。

幾位業內消息人士表示，北京嚴加監管其水域，是中國對其被排除在國際相關計畫之外的回應。此外，中國當局也擔心外國公司可能假以電纜來掩護間諜活動。

中國自然資源部和國防部並未回應《金融時報》的置評請求。

中國的要求不符合國際法

根據國際法，若欲在一國領土12浬以內（即其領海）的海床鋪設、維護互聯網電纜，需獲得該國政府許可；但在距離該國陸地12至200浬間的水域（即該國的「專屬經濟區 EEZ」，又稱「經濟海域」）則通常不需要許可。

三位瞭解情況的行業高管宣稱，在中國當局的干預下，要在中國領海內取得海纜許可的過程漫長而繁瑣。

報導指，近來，各企業即使在中國領土12浬以外的海域鋪設電纜，也開始被中國要求提出申請，這顯然違反國際海事法。《金融時報》報載，該消息來源是歐洲2家主要海纜公司的高管，及受聘於亞洲地區公司的2名律師。

「中共透過地方政府傳達的法令，要求你要獲得許可，才能進入他們的專屬經濟區，」其中一位海纜高管透露，「你不會希望在靠近中國水域時，冒出一艘（中國）砲艇來阻止你」，因此為了不被中國當局武力驅逐，企業只好屈服，在進入中國的專屬經濟區前乖乖申請許可。

對此，克拉克表示，中國這樣的要求不僅不符合聯合國海洋法公約，中國要求企業申請許可的範圍，其實涵蓋了整個南海、遠遠超出其專屬經濟區，多是「中國鄰國的專屬經濟區」。

海纜公司不堪其擾，只好「繞遠路」

南海作為連接非洲、東亞、歐亞大陸南部及西部的最有效路徑，是極受歡迎的海底電纜鋪設選項。上述區域中，近95%的洲際互聯網流量傳輸（數據、視訊通話、即時訊息及電子郵件等），都仰賴南海海域內400多條、延伸140萬公裡的海纜。

然而，由於承包船隻鋪設和維護電纜的成本約為每天10萬美元，各企業不願冒任何被阻礙、耽誤工程的風險，為避免在許可問題上陷入僵局，紛紛開始尋求開闢新路線，以繞過中國宣稱擁有主權的水域。

一位歐洲海纜高管表示，因為中國政府的刻意刁難，他所屬的企業將避開中國周邊海域，改到他處進行海纜建設：「沒有（中國當局的）明確授權，沒有人敢開始施工……而他們的授權根本遙遙無期。」

他補充，此舉將提高鋪設電纜的成本，因為在新路線的婆羅洲淺水水域搭建的海纜，將需要額外加裝的鎧裝層。

一家跨國科技公司駐新加坡的高管表示，如此「捨近求遠」的做法將為海纜公司帶來建造時間加長、成本提高的「雙重懲罰」：「這是（與中國在）數據基礎設施層面上的脫鉤。」

（金融時報、IEEE）

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