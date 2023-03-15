暌違3年 陸全面恢復外國人簽證

隨著疫情解封，大陸「全國兩會」閉幕，完成政府換屆後，大陸當局隨即發布第一項恢復開放重要政策。據大陸國家移民管理局、外交部領事司昨宣布，為進一步便利中外人員往來，大陸自今日起，恢復審發包括旅遊在內的各類簽證，恢復疫情前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，並恢復區域性免簽政策。同時，大陸也將擴大出境團隊旅遊國家試點範圍，開放第二批共四十國。

將近三年前，因新冠疫情在全球蔓延，大陸當局宣布於二○二○年三月廿八日起，實施暫停外國人持目前有效赴大陸簽證和居留許可入境等措施。因此，雖後續大陸推動各項措施，便利商務等形式往來，並於今年一月八日起鬆綁入境免隔離，但因旅遊簽證仍被暫停，外國人入境大陸旅遊尚不可行。

據大陸國家移民管理局等有關部門昨公告，自三月十五日零時起，就外國人赴大陸簽證及入境政策作出四項調整：

一、恢復二○二○年三月廿八日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。

二、大陸駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴陸簽證。

三、大陸口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。

四、恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國大陸駐美國、法國、加拿大、紐西蘭、巴拿馬、祕魯、阿根廷等多國大使館，昨也同步發布通知，表示恢復審發外國人各類赴陸簽證，包括旅遊、就醫等事由。

大陸外交部發言人汪文斌昨就此表示，大陸對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，官方推出了一系列便利中外人員往來的措施，受到國際社會普遍歡迎。

他並指出，前段時間，大陸在部分國家恢復公民出境團隊旅遊，整體實施情況良好，近期大陸疫情保持總體穩定，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望陸客到訪。為此，中方決定，自三月十五日起，擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅遊進一步創造有利條件。

據近日大陸文旅部公告，第二批開放旅行社經營出境團隊旅遊業務的試點國家共四十個，包括尼泊爾、越南、伊朗、哈薩克、辛巴威、法國、希臘、巴西等在內的東南亞、非洲、歐洲、中南美洲國家。在此之前，大陸已於二月六日，試點恢復首批廿國的出境團隊旅遊業務。