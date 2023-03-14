揭陸隱瞞SARS疫情、籲平反六四…軍醫蔣彥永去世 僅網路零星悼念

據多家媒體一致的報導以及社交媒體披露的消息，二十年前揭露中國當局瞞報SARS疫情的第一人蔣彥永醫生日前在北京去世，享耆壽91歲。當年，中國青年報曾把退休軍醫蔣大夫稱為「第一個披露瞞報疫情的人」，財經周刊也稱贊蔣彥永是一名見義勇為的「正直醫生」。

2003年春季，中國爆發SARS疫情，引起恐慌，而政府不願公開真實信息，又進一步加速這一情緒的蔓延。時任中國衛生部長張文康4月3日公開稱北京市「只有12例非典，死亡3例」，這與曾任北京301醫院外科醫生的蔣彥永掌握的數據嚴重不符，也讓他感到極度不安。4月4日，蔣彥永向中央電視台和鳳凰衛視發去公開信卻石沉大海，當外媒發表了這封公開信後，中國的SARS疫情才引起輿論的真正重視，並倒逼當時的胡溫政府全面公開病例的數字，而隱瞞真相的衛生部長張文康以及時任北京市長孟學農丟掉了烏紗帽。

蔣醫生對當時採訪他的財經周刊記者說，「如果醫生不說實話，就會有更多的人死亡，國家將遭受損失」，但他揭露真相的行為非但沒有受到表彰，相反，有消息稱他受到當局控制。當年5月，北京成立「非典」瘟疫中心，國務院也設立一個疫情信息中心，全部信息都必須在那裡匯總。從此之後，沒有信息中心的同意，任何單位和個人、包括媒體在內，不得公布有關疫情的消息。北京不會允許再次出現蔣彥永這樣的例子。儘管如此，他的那封引來政壇地震的公開信於6月間在人民日報有刪節發表。

六四平反越早越深刻越好

2004年兩會期間，蔣彥永上書正在召開的十屆人大二次會議，要求重新評價1989年天安門廣場流血事件。蔣彥永在信中說，黨所犯的錯誤必須由黨自己來糾正，越早越深刻越好。蔣彥永寫道，如果共產黨不改變對六四學生運動的定性，那麼普通中國人就會越來越感到失望和憤怒。他呼籲官方重新評價學生民主運動，將學生運動定義為愛國運動。

當年6月初，也就是六四15周年前夕，媒體得到消息稱被蔣彥永被當局拘禁，並被單獨關押在一個秘密地點。據蔣彥永定居美國的女兒蔣芮透露，當局調查她父親的重點是，蔣彥永致中央的那封信函是如何落到外國媒體手中的。拘禁七周後，蔣彥永回到家中，但形同軟禁，行動受到限制。在此期間，蔣彥永獲得了有亞洲諾貝爾獎之稱的麥格塞塞公共服務獎，但他無法前往馬來西亞領獎，只能由他的女兒代為接受。2005年底，路透社援引一些與蔣彥永有接觸的人士的話報導，蔣彥永赴美國探親的申請被拒絕。

社交媒體上的零星悼念

中國官方媒體對蔣彥永醫生的去世呈現出一片沉默，只有微博上，還有零星的懷念文字。

名為「西部文化創意產業園」的用戶寫道：蔣彥永，一個拯救了千千萬萬人的軍醫。上醫治國，中醫治人，下醫治病。 ​

「Geo_Girl」：蔣彥永醫生昨天去世了，全網查無此人。

「吾真貧」：蔣彥永醫生逝世。當年在國內四處吹哨無一媒體、主管部門敢接應，後向外媒披露，倒逼國內嚴查。 ​

「牙醫景的無痛生涯」： 講真話不需要理由，也沒有所謂的場合。最難的是勇氣和良知。 ​

「趙小姜」：看到蔣彥永醫生去世的消息，一個勇敢的人走了。

「愛生活的靜靜的頓河」：國士無雙雙國士，良醫無二二良醫。20年前SARS疫情「吹哨人」的蔣彥永醫生，於3月12日下午4:39分仙逝。與新冠疫情「吹哨人」李文亮醫生一樣，他們以生命為燭，真正體現了「醫者仁心」精神！為他點燃一支蠟燭吧！天堂裡沒有謊言和欺瞞！蔣醫生，一路走好！

（綜合報導）

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