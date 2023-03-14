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李強召開大陸國務院常務會議 陸新一屆政府全面履職

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸新任國務院總理李強昨出席記者會，回答記者提問。（新華社）
大陸新任國務院總理李強昨出席記者會，回答記者提問。（新華社）

在大陸「全國兩會」閉幕後，大陸國務院總理李強於14日，首次主持召開新一屆國務院第一次常務會議。據央視報導，會議研究大陸國務院機構設置有關工作，討論《國務院工作規則（修訂稿）》，新一屆國務院開始全面履職。

據央視新聞，會議強調，新一屆政府要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入學習領會習近平重要講話和「全國兩會」精神，認真抓好貫徹落實。

會議強調，大陸國務院首先是「政治機關」，必須旗幟鮮明講政治，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持守正創新，大興調查研究之風，創造性地把各項任務抓實抓好，要增強「一盤棋」意識，團結共事、合力干事，協同高效開展工作。

據報導，根據《黨和國家機構改革方案》，和人大審議批准的國務院機構改革方案，今日會議審議通過了務院直屬特設機構、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位、部委管理的國家局設置，指出要確保改革期間各項工作正常運轉、有序銜接，並以此為契機推動有效市場和有為政府更好結合。

會議還討論了新修訂的《國務院工作規則》，強調維護中共黨中央權威和集中統一領導，要堅持科學民主決策，堅持依法行政，推動政府工作規範有序高效運轉，以及不斷推進廉潔政府建設等。

央視報導稱，會議還研究了其他事項。

另，大陸全國人大微信公眾號14日公布常務委員會任命名單，任命劉俊臣、郭振華、何新、胡曉犁、歐陽昌瓊為第十四屆大陸全國人大常委會副秘書長。

國務院 央視

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