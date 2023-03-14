因應即將擴大小三通 陳玉珍協商增加海陸運輸班次

因應清明節連假來臨與擴大實施小三通，預期金門將帶來更多的人流及活動，金門籍立委陳玉珍今天特別在立法院召開因應協調會議，邀請包括交通部民航局、國防部、航港局與航空公司代表與會，共同研商應對措施，期盼擴大開放小三通中轉範圍及恢復兩岸客運航點後，有效提升金門航空、航海運輸量能。

陳玉珍邀請交通部民航局長林國顯、航港局航務組、國防部後次室及空軍司令部、立榮航空及華信航空業者等相關單位代表進行協調，民航局就表示，因應清明節4月1日至5日五天連假來臨，已排定自3月31到4月6日止的輸運計畫，共計7天提供546架次班機，63272個機位給民眾搭乘。

針對近日即將擴大小三通方面，航港局表示已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航次，每航次提供310船位，預估每日可以提供3720席位。

陳玉珍也說，有關擴大開放小三通中轉部分的空運規劃，考量小三通空運需求係民眾自大陸地區搭船至金門後，再搭機返回台灣本島過節，其尖峰方向與金門鄉親返鄉過節相反，因此金門到台灣航班尚可因應小三通需求，在班機安排調度上無加開加班機的需求。

至於疫情趨緩及防疫措施將持續解除，國內空需求也逐步回升，民航局已請各航空公司視市場需求妥適規劃運能，並適時調度中大型飛機支援國內線以符需求。民航局因應未來小三通及兩岸客運航點開放政策，也請各航空公司將機隊及運力安排以國內線航空優先，持續妥適規劃國內線運能。

陳玉珍也呼籲中央有必要擴大通航適用對象，開放非金、馬籍的國人藉此管道往返台灣與大陸，並讓大陸觀光客透過小三通往來兩岸，除了可以促進兩岸正常交流，並讓陸客透過小三通便利管道到金門觀光旅遊。她表示，3年來的疫情蔓延下，金門可以說是百業待興，影響鄉親正常生活及民生經濟發展，金門急需觀光能量、活水的注入，以振興地方經濟發展。