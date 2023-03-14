陸外交部：將推動「南海行為準則」 磋商有更大進展

大陸近期在印尼與多個東協國家進行南海事務的磋商，相關內容官方僅簡單帶過，而面對記者詢問後，官方透露，今年將會將舉辦多輪落實《南海各方行為宣言》高官會和聯合工作組會，推「準則」磋商取得更大進展。

大陸外交部發言人汪文斌14日在記者會上表示，3月8日至10日，落實《南海各方行為宣言》第38次聯合工作組會在印尼雅加達舉行。會上大陸和東協國家繼續推進「南海行為準則」（COC）案文磋商，並就落實《宣言》、海上務實合作深入交換意見，「各方一致同意在海洋科研、海洋環保、海上搜救等領域舉辦多個務實合作項目，加強對話溝通，深化互利合作，共同維護南海的和平與穩定」。

此前大陸外交部邊界與海洋事務司微信公眾號10日僅指出，此次會議由外交部邊界與海洋事務代表、落實《宣言》聯合工作組陸方組長檀勍生與緬甸外交部東協司副司長貌浩丹共同主持。「各方一致同意繼續全面有效落實《宣言》，加強海洋環保、科研、搜救等領域務實合作，積極推進『準則』案文磋商，共同維護南海和平穩定大局」。

而根據新加坡海峽導報消息，印尼外交部官員Sidharto R. Suryodipuro在會議後表示，不希望「南海行為準則」只是一份文件，（各方）為了達成一致而達成一致。因此，「COC 必須是有效的、實質性的和可操作的」。報導指出，10日結束的會談是2023年系列談判的第一輪。此外，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前抵達印尼訪問，也罕見表態支持具有法律約束力的「南海行為準則」能順利制定。

此外，針對美國駐菲大使羅玫凱（MaryKay Carlson）稱美菲南海聯合巡航目的是為了確保南海航道自由開放，大陸駐菲律賓使館12日發文指出，「南海航行自由不存在任何問題。美方所說的南海航行自由，其實就是軍艦的橫行自由」。

該使館批評，「美國作為域外國家，不遠萬里，千方百計在南海挑動是非，興風作浪，並夥同域外盟友到南海巡航『秀肌肉』，加劇局勢緊張，離間中菲關係，干擾破壞中菲維護南海和平穩定的努力」。