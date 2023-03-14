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日媒：陸新任駐日大使 將由外交部部長助理吳江浩接任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日媒指出，吳江浩接任大陸駐日大使一事，日方已經獲徵詢並同意。（圖／取自大陸外交部官網）
日媒指出，吳江浩接任大陸駐日大使一事，日方已經獲徵詢並同意。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸駐日大使孔鉉佑離任以來，尚未派任接替者，而日本媒體引述多位消息人士指出，預計知名的日本通、大陸外交部部長助理吳江浩將會接任駐日大使。

日本共同社13日援引多名雙邊關係消息人士透露指，關於由大陸外交部部長助理吳江浩（59歲）接替孔鉉佑（63歲）出任駐日大使一事，日本政府接到大陸政府徵求意見後已表示同意。

報導指出，吳江浩是著名的「日本通」，曾於1993年至1998年及2002年至2008年在大陸駐日使館工作，日方期待此舉有助於穩定中日關係。

根據大陸外交部官網訊息，吳江浩生於1963年9月，係經濟學碩士、中共黨員。歷任大陸外交部亞洲司副司長，駐斯里蘭卡大使、禮賓司副司長、亞洲司司長、2020年晉升為部長助理。2022年11月28日，吳江浩曾在「第八輪中日企業家和前高官對話」上致詞，他當時提出三個建議，喊話日方把握中國機遇，加強發展對接；拉緊利益紐帶，拓寬合作領域；加強區域合作，堅持開放包容。

而離任的大使孔鉉佑及夫人王秀君已於2月28日返回大陸。孔鉉佑於2019年5月30日抵達日本東京羽田機場，接任前任大使程永華履新，展開將近4年的任期。

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