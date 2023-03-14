五港人「承認」暴動罪　遭判三年半到四年

曾參與香港「反送中」示威者，持續被定罪判刑。綜合港媒報導，曾在2019年11月18日，參與香港理工大學衝突，被控暴動等罪的18名男女中，其中5人日前承認暴動罪，13日於香港西九龍裁判法院分別被判刑三年半到四年。

港媒《點新聞》、《香港01》報導稱，2019年11月18日，企圖營救佔據香港理工大學內同黨的人士造成油麻地暴動，18名男女被控參與暴動等罪。當時，港警在理大衝突期間圍封校園，大批示威者上街，港警油麻地一帶設下封鎖區，截獲213人。

該案暫委法官嚴舜儀指出，該案發生在商住大廈林立的鬧市地段，「暴徒」投擲汽油彈及實施破壞行為，帶來財物和人身安全的實際風險，對公共設施造成的損失難以估計。他還說，情節嚴重、性質惡劣，且不論五名被告在何時段加入，都必定知悉暴動實況。

至於部分被告案發時未滿25歲，法官稱給予12至18個月刑期扣減，一位被告母親重病，獲得額外減刑。最終，五人分別被判入獄42個月、45個月、48個月等不等的刑期。