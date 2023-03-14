以靖國神社為日本旅遊書封面 大陸出版社道歉下架

大陸出版界近年來多次發生與日本有關的教材或者題材上的爭議，而最新發生的一家出版社的日本旅遊書籍，將靖國神社照片放在封面，遭網友發現，出版社則公開表示道歉，並強調「堅決杜絕類似問題再度出現」。

大連理工大學出版社14日發布公告指出，近日網路反映該社2014年出版的《日本旅行，一本就夠》一書存在圖片選取不當的問題。「我社高度重視，認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。目前，相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毀」。

公告指出，「事情的發生，暴露出我社在出版管理方面存在嚴重問題。我社將嚴肅追究相關責任人責任，同時我社將深刻吸取教訓，切實把好圖書導向關、品質關，堅決杜絕類似問題出現」。

此前在3月12日有大陸網友發現，上述書籍使用日本供奉二戰軍人的靖國神社作為封面，不少侵華日軍戰犯都供奉在這座神社中，其中包括14名二戰甲級戰犯。

陸媒「潮新聞」報導指，《日本旅行，一本就夠》一書由大連理工大學出版社於2014年8月1日出版，內容包括介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等等，並配有實景圖片。全書共分為「你不可不知的日本」、「出行準備」、「不可不知的日本景點」三大部分。

除了此次事件外，類似日軍侵華爭議近期已出現多次，除了多個「毒教材」事件外，2022年7月南京玄奘寺被發現供奉日本甲級戰犯後，該寺住持遭撤換，並有多名官員遭處分。

當時大陸國家宗教事務局對於南京玄奘寺的「損害國家利益、傷害民族感情的惡劣事件」發出通知，緊急部署各地指導宗教界深刻汲取教訓，舉一反三，「對宗教活動場所開展全面自查整改，發現問題立即糾正，依法依規嚴肅處理」。