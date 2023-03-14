陸3部門掌門人 談未來施工圖

12日，今年大陸全國兩會部長通道第三次開啟。三位部門掌門人分別圍繞體育、經濟和糧食安全等話題答問，透露各自領域下一階段的「施工圖」。

中新社報導，足球、籃球、排球三大球集體球類項目參與人口多，社會影響力大，深受廣大民眾，特別是青少年喜愛。大陸國家體育總局局長高志丹表示，從大陸體育發展歷史看，大陸三大球，特別是女子項目，在世界上均取得過佳績。

「但實事求是地講，較長一段時間以來，大陸三大球，特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球水平更是一路下滑。足球業內甚或出現了諸多亂象。」談及當前三大球發展現狀，高志丹直言不諱。

他強調，下一步將從思想教育、作風建設、深化改革等方面系統施治，聚焦當前三大球工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題，堅決打擊、嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑。

展望今年經濟形勢，大陸國家統計局局長康義表示，對經濟運行整體好轉、實現5%左右的增長預期目標充滿信心。

他分析，從中長期來看，大陸仍是發展中國家，人均水平和世界發達國家相比還有很大差距，發展空間和潛力巨大。大陸超大規模市場優勢明顯，有充足的勞動力供應，長期向好的基本面沒有變。展望未來，大陸將繼續以推動高質量發展為主線，更好地統籌處理發展質量和速度，推動質的有效提升和量的合理增長。

14億人口的大國，吃飯問題始終是頭等大事。在大陸自然資源部部長王廣華看來，牢牢守住18億畝耕地紅線，是保障國家糧食安全的關鍵之舉。他強調，今年將堅持最嚴格的耕地保護制度。