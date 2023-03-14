陸委會回應陸方 兩岸互不隸屬是台海現狀

針對大陸國家主席習近平和總理李強昨涉台談話，陸委會回應，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實；「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

陸委會昨發新聞稿指出，政府致力維護兩岸和平穩定現狀，堅定「四個堅持」、持續強化「四大韌性」捍衛家園。中華民國台灣未來的發展只有2,300萬台灣人民有權決定。對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸交往互動，更進而與我方務實溝通、化解分歧，才能真正增進兩岸人民福祉。

昨稍早，陸委會主委邱太三在立法院被問到北京對台政策時表示，基本上習近平的對台基調，就是所謂的促統促融，跟反台獨、反介入，但他們還是沒有看到整體台灣人民最重要的核心所在，就是希望能尊重台灣的主權跟領土，更重要的是，尊重台灣的民主自由機制。