小三通中轉配套 本周公布

清明節前小三通可望開放，陸委會主委邱太三昨（13）日在立法院內政委員會報告表示，未來小三通開放對象為國人及配偶，外國旅客仍在評估中，中轉執行細節與配套作業將在本周公布。

內政委員會昨日邀陸委會報告有關小三通恢復常態，以及金馬地區疫後觀光進程等報告及CIQS相關配合工作，根據陸委會報告，截至3月9日為止，金門小三通客運，平均載客率25％；馬祖小三通客運，平均載客率15％。

「金馬地區民眾春節交通專案」2月7日常態化實施後，截至3月9日，金門小三通客運，雙方船舶合計往返39班，載運5,869人次，平均載客率25％，日平均入出境189人次。馬祖小三通客運，雙方船舶合計往返15班，載運658人次，平均載客率15％，日平均入出境44人次。

國民黨立委陳玉珍質詢時提到，小三通將全面開放國人中轉，台灣人赴中國大陸自由行沒有禁止，卻禁止組團去中國大陸，一家四口若想參加旅遊團都不行。

邱太三回應，小三通開放國人和配偶，外國旅客還在評估。他表示，陸委會未禁止國人前往中國大陸，「團客」問題要問觀光局。國人到大陸自由行我方未禁止。