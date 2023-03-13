陸藉廣播對台統戰 邱太三：一個月內開會處理

陸委會主委邱太三13日出席立法院內政委員會備詢，面對立委關切大陸涉透過廣播電台對台滲透統戰，承諾一個月內將召集相關單位開會，進行基本的了解討論，提出解決方案加已討論，再報告上層如何處置。

立委賴品妤質詢時指出，接獲民眾陳情，行經苗栗、新竹欲收聽本土廣播節目時，卻聽到大陸廣播公司對台統戰內容，表示要待台青如家人，希望台青赴陸創業發展等。

賴品妤說，NCC回應稱，這是因為竹苗等縣市距離福建較近，但實際狀況是其中一個99.6頻道，是共軍專門對台的中國華藝廣播公司，隸屬中共中央軍委政治工作部，且經實測，大陸對台統戰內容在台灣各縣市都可以收到，根本不是只有竹苗。

面對廣播統戰，賴品妤呼籲陸委會負起責任，一個月內召開跨部會討論，提出應對方法，甚至考慮修正相關法規。邱太三回應表示，確實有注意到大陸對台透過廣播系統進行滲透、干擾，有兩種模式，一是發高功率蓋台，另一種是台灣電台受託製播大陸的內容。

邱太三說，若是第一種情形，曾考慮是否要強力反制回去，例如金門、馬祖過去也被蓋台，馬祖曾做過相關處理。若是台灣業者製播的，則違反兩岸條例，文化部、NCC會去處理。

邱太三也承諾，會在一個月內，召集相關單位開會，對於這些問題進行基本的了解討論，提出解決方案加已討論，再報告上層如何處置。