回應習近平　邱太三：尊重台灣主權跟領土

大陸全國兩會今正式閉幕，面對習近平開啟第三任大陸國家主席任期，對兩岸關係的影響，陸委會主委邱太三13日表示，我想他們（大陸）還是沒有看到整體台灣人民最重要的核心所在，也就是希望能尊重台灣的主權跟領土，更重要的是，尊重我們的民主自由機制。

邱太三13日出席立院內政委員會全體會議，就小三通等議題進行專題報告並備質詢，他在會前接受媒體訪問時，做出上述表示。當時，大陸十四屆全國人大一次會議今日上午閉幕，習近平即將發表講話。

邱太三說，基本上習近平的對台基調，就是所謂的促統促融，跟反台獨、反介入，不過我想他們還是沒有看到整體台灣人民最重要的核心所在，也就是希望能尊重台灣的主權跟領土，更重要的是，尊重我們的民主自由機制。

另據陸委會當日上午在立院發表的業務報告，兩岸良性互動攸關台海和平及區域穩定，符合區域各方的利益與期待，是雙方共同的責任；政府致力捍衛國家主權、民主於台灣整體利益，穩健推動兩岸事務，更是台灣民意及朝野共識。

陸委會指出，台灣不挑釁，亦堅韌不屈，我們呼籲北京方面，不僅要以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸互動，更應進一步尋求不設前提的務實溝通、化解雙方分歧；期盼對岸在疫後恢復兩岸健康有序交流的契機中，真正負責任地維護和平、增進兩岸人民福祉。

另對於兩岸「小三通」將於清明節前開放客運中轉，陸委會報告仍僅表示，規劃正積極辦理中，為因應國人 往返兩岸需求，經相關機關檢討，已確定在清明節前開放「小三通」客運中轉，執行細節及配套作業，俟相關機關確認後，將在本周公布。

陸委會報告還指出，截至3月9日為止，金門「小三通」客運，平均載客率25％；馬祖「小三通」客運，平均載客率15％。