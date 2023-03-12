陸新任發改委主任鄭柵潔 曾稱擴大兩岸經濟合作效益

大陸政府部門官員名單在12日揭曉，作為大陸經濟規劃部門重點發改委主任人選備受關注，最後由鄭柵潔出任。值得注意的是，發改委新主任有對台工作經驗，曾在2017年擔任國台辦副主任。

公開資料顯示，鄭柵潔生於1961年11月，福建漳州人，在職研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師，1982年8月參加工作，1991年1月起任正處級職務。1997年開始在廈門市工作;2003年升任福建省發改委副主任；2015年2月，鄭柵潔躋身副部級幹部，升任福建省副省長，負責建設、商務、工商、質量監督、旅遊、物價、人防等工作。同時分管福建自由貿易試驗區的工作。

此後，鄭柵潔仕途一路上升，2015年8月，鄭柵潔調任中央，出任國家能源局副局長（副部長級）；2017年5月調任中共中央台辦、國務院台辦副主任，在任僅8個月後，隨即調任寧波市委書記，短短一年內便兩次履新；2021年升安徽省委書記。

而鄭柵潔在國台辦副主任任職期間，力促要與台胞分享大陸發展機遇。他曾在公開場合表示，努力擴大兩岸經濟合作的社會效益，增強兩岸同胞的受益面和獲得感。並稱大陸經濟為兩岸經貿交流提供機會與廣闊的市場。同時鼓勵台青到大陸創業、就業。

巧合的是，此前被推測為發改委熱門人選都與台灣有涉。比如鄭柵潔曾擔任國台辦副主任，而另一位傳聞的熱門人選商務部長王文濤在兩會期間還參與了台灣代表團的審議，並在會上表示要深化兩岸經貿交流。