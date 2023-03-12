李尚福任陸國防部長 首位被美制裁的解放軍上將

大陸國家軍委委員李尚福今天獲全國人大選為新任國防部長，李尚福也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。

新華網報導，大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（今天）舉行第五次全體會議，現任中共第二十屆中央委員、中央軍事委員會委員，國家中央軍事委員會委員李尚福接任魏鳳和上將，獲選為國防部長。

65歲的李尚福曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。2019年7月，晉升為上將軍銜。

最為人關注的是，2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福制裁。李尚福也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。

根據資料，在2017年，李尚福向俄羅斯購買蘇愷-35戰機與S-400地對空飛彈，被美國制裁。美國制裁令禁止中央軍委裝備發展部和李尚福本人申請出口許可與進入美國金融系統，並將其加入美國財政部的特別指定名單，禁止美國公民與之有生意往來。

李尚福還具有航天背景，長年在西昌衛星發射中心工作，曾任西昌衛星發射中心司令員，繞月探測工程發射場系統總指揮，嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。