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陸新外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部長秦剛獲任命為國務委員，創下官場傳奇。圖為上周他在全國人大記者會上回答中外記者提問。（中新社）
大陸外交部長秦剛獲任命為國務委員，創下官場傳奇。圖為上周他在全國人大記者會上回答中外記者提問。（中新社）

新任外交部秦剛獲今天被全國人大決定為國務委員，短短3個月，秦剛由副部級晉升為大陸國家領導人，創下官場傳奇！

1966年3月出生的秦剛，曾任外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長，2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使。

擔任駐美大使一年半，正逢中美關係持續受台灣、新疆、疫情等問題干擾，秦剛戮力以赴，有人稱秦剛是中國的「外交戰狼」，他的犀利發言屢受到國外外交圈和外國媒體的關注。也有分析認為秦剛身段柔軟，積極與美國商界及民間接觸交流，有力緩解中美緊張關係。

秦剛去年10月在中共二十大當選中央委員，12月30日接替王毅擔任外交部長，晉升為正部級。

5年前，時任外長王毅也升任國務委員。不過王毅當了11年的正部級外交部長，才晉升到副國級的國家領導人行列，秦剛只用了不到3個月，創下官場傳奇，顯示他深得中共總書記習近平的高度信任。

3月7日在全國人大舉行的外交部長記者會上，秦剛舉行上任以來首場兩會記者會，他提到「戰狼外交」表示，兩千多年前，孔夫子就說過，「以德報德，以直報怨。以德報怨，何以報德？中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須與狼共舞，保家衛國」。

他還批評美國說，打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興，「要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到」。他又指台灣問題，美國有不可推卸的責任，「處理不好，中美關係地動山搖」。

秦剛 外交部 美國

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