習近平全票連任 大陸官媒：歷史的選擇、人民的期盼

3月10日上午，在大陸十四屆全國人大一次會議第三次全體會議上，習近平再次全票當選大陸國家主席、中央軍事委員會主席。新華社11日發表4,000多字的長文稱，這是「歷史的選擇 人民的期盼 時代的重托」。

新華社表示，這一選舉結果充分反映了「全黨全軍全國各族人民的共同心願，充分體現了黨的意志、人民意志、國家意志的高度統一」。

大陸全國人大代表倪迪告訴新華社，「這是14億多人民作出的鄭重選擇，表達了人民群眾對習近平總書記發自內心的擁戴。」文章並形容：「習近平同志全票當選的喜訊通過電波、網絡傳遍大江南北，億萬人民歡欣鼓舞、振奮不已」。

但美國之音指出，許多西方政治家、評論人士和活動者都表示，習近平的「全票當選」，再次反映了中國全國人大這個「橡皮圖章」機構的選票毫無意義。

比利時前首相伏思達（Guy Verhofstadt）則在推特上說：「習近平以2,952票贊成、0票反對、0票棄權獲得連任……專制政體就是這樣！」