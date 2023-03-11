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比利時禁止政府手機安裝TikTok 丹麥國防部跟進

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
繼美國及歐洲多個國家後，比利時亦以擔心影響網路安全為由，決定禁止在政府手機安裝中國大陸短影音分享應用程式TikTok。(新華社)
繼美國及歐洲多個國家後，比利時亦以擔心影響網路安全為由，決定禁止在政府手機安裝中國大陸短影音分享應用程式TikTok。(新華社)

美國及歐洲多個國家後，比利時亦以擔心影響網路安全為由，決定禁止在政府手機安裝中國大陸短影音分享應用程式TikTok。此外，丹麥國防部本周也採取類似行動。這是歐美國家阻止使用TikTok的最新案例。

比利時的禁令涉及使用專業智慧手機瀏覽該社交網路，但不包括公務員、內閣成員或聯邦國家部長在個人設備上使用TikTok，這份禁令為期至少半年，之後將重新評估。

歐盟委員會和議會此前已經禁止TikTok進入上述機構僱員的設備，美國眾議院外交事務委員會月初亦以24票對16票通過法案，授權美國總統拜登禁用TikTok。

比利時首相德克羅表示，禁令是基於國家安全部門及網路安全中心的警告，他強調，比利時不能天真認為TikTok只是一家中國公司，因其有義務與中國的情報部門合作，比利時禁止聯邦設備使用TikTok是常識。

丹麥國防部在一份聲明中說，丹麥網路安全中心（Center for Cyber Security）已經評估了TikTok所存在的間諜活動風險，並指出該應用程式「要求在設備上擁有某些權利和訪問權」。

丹麥國防部表示，將禁止在官方部件上使用該應用程式，並要求其成員必須將之前安裝的TikTok儘快卸載。

TikTok 比利時 美國

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