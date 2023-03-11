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李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

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李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

聯合報／ 特派記者賴錦宏黃雅慧／北京即時報導
大陸新任總理李強。（央視截圖）
大陸新任總理李強。（央視截圖）

3月11日上午9時，十四屆大陸全國人大一次會議舉行第四次全體會議，決定國務院總理、中央軍事委員會副主席、委員的人選，選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第十四屆全國人大常委會委員。李強以當選大陸新任總理，但有三票反對，八票棄權。

人大代表們手中拿到六張選票，分別是總理、中央軍事委員會副主席及委員、國家監委主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和人大常委。

大會宣讀了習近平的提名信。中央軍委主席習近平提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選。中央軍委主席習近平提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

另外根據大陸「憲法」，大陸國家主席習近平提名李強為大陸國務院總理人選。十四屆全國人大一次會議11日上午舉行全體會議，宣讀了習近平的提名信。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

十日剛當選第三任國家主席的習近平在投票完成後，也和身邊的總理人選李強聊天談笑。

由於是同額競選，這些被題名人，包括總理、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、軍委副主席和委員，在出席的2947 名代表中，事前都被估計將獲高票當選。

其中李強獲得2936票，其中3票反對，8票棄權；軍委副主席張又俠，1票反對，2票棄權；軍委副主席何衛東全票通過；軍委委員中苗華和李尚福各有一票棄權；國家監委會主任劉金國，三票反對，一票棄權；最高人民法院院長張軍，一票反對，三票棄權；最高人民檢察院院長應勇，三票反對，七票棄權；人大常委委員投票中，收到八張無效票。

習近平 民法 全國人大 李強

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