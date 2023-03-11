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習近平提名李強為國務院總理人選

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸十四屆全國人大一次會議11日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，大陸國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。圖/央視截圖
大陸十四屆全國人大一次會議11日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，大陸國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。圖/央視截圖

大陸十四屆全國人大一次會議今（11）日上午在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。大會議程包括由大陸國家主席提名，決定國務院總理、國家中央軍委副主席和委員人選；以及選出國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長和全國人大常委會委員。

會上宣讀大陸國家主席、中央軍委主席習近平的提名信。根據大陸憲法，習近平提名李強為國務院總理人選；提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選；提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

11日下午，大陸全國人大還將舉行代表團全體會議，醞釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。

11日上午，大陸全國政協十四屆一次會議舉行小組會議。下午3時，全國政協十四屆一次會議在人民大會堂舉行閉幕會。

全國人大 國務院 習近平

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