前支聯會主席李卓人妻子鄧燕娥 返港探夫被捕

據香港文匯報報導，前香港職工會聯盟（簡稱「職工盟」）秘書長、前香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱「支聯會」）主席李卓人的妻子鄧燕娥，9日中午被港警國家安全處以涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕。

綜合香港媒體報導，鄧燕娥已於前年9月底前往英國，因此得知李卓人早前在獄中跌斷手，於本月初返回香港探望丈夫。鄧燕娥原訂10日離開香港。

港警國家安全處新聞稿稱，本月9日及8日分別就兩宗案件拘捕兩名涉嫌違反「香港國安法」的女子。其中一名65歲女子涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，另一名23歲女子涉嫌「煽動分裂國家」罪。

香港文匯報稱，鄧燕娥是「職工盟」創始人之一，曾於1995年至2011年擔任職工盟總幹事，參與管理職工盟「境外勢力」的資金項目，李卓人與鄧燕娥夫婦帶領該組織長期從事「反中亂港」活動。

報導並指，鄧燕娥還於1999年出任職工盟關聯組織「亞洲專訊資料研究中心」董事。該中心自1994年起收受美國、德國、挪威等組織逾港幣1.1億元資金，用以「支持亞洲勞工運動」；在2019年反送中運動期間，該中心獲得港幣860餘萬元資助，是過去廿餘年來最高的境外資金撥款額。

自由亞洲電台訪問與李卓人、鄧燕娥熟識的時事評論員、律師桑普指出，李卓人夫婦投身工運多年，從無意推翻中國政府，跟危害國家安全完全沾不上邊。

桑普認為，李卓人、鄧燕娥只是爭取工人權益和民主中國。鄧燕娥被捕，顯示中共中央針對香港民主派和工運重要人物的打壓要越演越烈，而且會「趕盡殺絕」。

李卓人被控於2019年參與非法集會罪及2020年6月「煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結」等罪先後被判刑入獄，總刑期達廿個月，目前仍在獄中服刑。