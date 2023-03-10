習近平邁向第三任國家主席 學者：鞏固內部意識強烈

大陸國家主席習近平10日成功以二九五二票「全票當選」邁向第三任期，成為中共建政以來第一人，對此學者解讀，此舉鞏固內部意識強烈、對美關係會成為焦點。

成功大學政治系教授周志杰向本報分析，習近平全票當選「鞏固內部、安內攘外意識非常強烈」，大陸民意也了解美國正對中國大陸系統性阻礙。而之後就看習近平如何進一步提升大陸經濟、化解美國對大陸鋪天蓋地的遏制。同時，習近平此次當選也對外宣示其權力基礎更穩固，間接回應了認為「大陸內部分崩離析、習近平治理能力不好、反習勢力還能集結對他扯後腿」這些說法。

他分析，大陸已是「好整以暇」。現在決策一條鞭更加有效，未來對外不管是鷹派、鴿派，都由習團隊拍板定案。他也預期，未來美中關係還是在激烈競爭、博奕下，雙方還是有必要準備糧草、而不至於讓中美關係反轉，「因為雙方都還有別的事情要處理」，不想撕破臉。

致理科技大學副教授張弘遠則指出，習近平第一次點名美國「這是很關鍵的訊號」，目前主要矛盾是對美，對俄應該是進全力拉攏，他形容是「先攘外後安內」。他並指出，大陸對內重整、設法讓經濟恢復常態，化解疫情、中美貿易戰的負面影響，希望透過國家對社會福利、重點產業支持，讓經濟再找到重心。

但官方定義今年成長率為百分之五則有「困難」，因為全球經濟不景氣、氣候異常、俄烏戰爭等因素，大也面臨出口衰退，而擴張財政顯然是今年維持經濟成長最重要的財政工具。

至於習近平提到民營企業家是「自己人」，張弘遠則解讀，目前是大陸總理交接期，大家都在觀望，「在這個階段，習近平出來喊話，也是穩定民心」。至於習近平表示「新興產業要防止孤軍深入，被人兜了底、全軍覆沒」，也是「提醒民間企業要知道自己的處境」。