中共外交突破！「北京對話」促沙烏地阿拉伯與伊朗復交

中共二十大後，旋即在中東舉辦中阿峰會、中海峰會，被視為中東外交的一大進展，而如今又傳出，北京成功促成斷交許久的沙烏地阿拉伯與伊朗復交，三方並發布聯合聲明，強調至多兩個月內將互派大使。

央視新聞10日晚間報導上述消息，並指出為響應大陸國家主席習近平關於支持沙烏地阿拉伯王國同伊朗伊斯蘭共和國發展睦鄰友好關係的積極倡議，沙國國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德．本．穆罕默德．艾班和伊朗最高國家安全委員會秘書阿里．沙姆哈尼分別率領雙方代表團於6日至10日在北京舉行會談。

消息指，沙伊雙方讚賞並感謝中國大陸領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三方宣布，沙國和伊朗達成一份協定，同意恢復雙方外交關係、在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構、安排互派大使並探討加強雙邊關係。三國表示「願盡一切努力，加強國際地區和平與安全」。

大陸外交部稍晚揭露，中共外事辦主任王毅在主持兩國「北京對話」閉幕式後指出，沙伊北京對話取得重要成果，「這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號」。

王毅強調，「這個世界並不是只有烏克蘭問題」，還有很多事關和平、涉及民生的問題需要當事方及時妥善處理，他並指出，中東地區的命運應該掌握在中東各國人民手中。

王毅還表示，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，習近平從一開始就予以明確支持。對話也成為有力踐行「全球安全倡議」的一次成功實踐。「作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責。我們將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當」。

此前大陸外長秦剛3月7在「兩會」記者會上曾指出，大陸支持中東國家戰略自主，反對外部勢力干涉中東國家內政。秦剛還強調大陸「將繼續主持公道，支持中東國家通過對話協商推動熱點問題政治解決」、完全尊重中東國家主人翁地位，不會去填補所謂「真空」，也不搞排他小圈子，「我們願做中東安全穩定的促進者、發展繁榮的合作者、團結自強的推動者」。

沙伊兩國分屬伊斯蘭教的遜尼派與什葉派，在2016年因為沙國處決什葉派教士尼姆，引發伊朗抗議者攻擊沙國駐伊朗的外交使領館，兩國隨後斷絕外交關係，巴林、蘇丹不久後跟進，阿拉伯聯合大公國則降低外交級別至「代辦」層級，並減少伊朗在該國的外交官人數。但近年則已傳出沙烏地阿拉伯與伊朗雙方在伊拉克巴格達等地進行多回合高層會談，不過直到這次「北京對話」才達成復交共識。