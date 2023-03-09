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王滬寧明任政協主席 統戰部長石泰峰任第一副主席

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共政治局委員兼統戰部部長石泰峰將任全國政協第一副主席。（中國日報）
中共政治局委員兼統戰部部長石泰峰將任全國政協第一副主席。（中國日報）

大陸全國政協會議明日（10日）下午將選舉新一屆政協主席、副主席、秘書長和常委。港媒稱，政協主席除將由王滬寧出任外、副主席候選人有23人，常委候選人有299人。23名副主席候選人之中，政治局委員兼統戰部部長石泰峰排名第一。

星島網報導，23名副主席候選人之中，還包括國務院副總理胡春華、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強。十三屆政協副主席梁振英，是唯一來自香港的副主席候選人，隨著另一名副主席董建華退休，香港只餘下一名副主席。

政協副主席候選人選還包括河北前省委書記王東峰，中央全面深化改革委員會辦公室副主任、國家發改委副主任穆虹等。王東峰還將兼任秘書長，成為政協大管家。

廣西原主席陳武，及回族的寧夏原主席咸輝，預料兩人將分別接替退休的馬飆（壯族）及王正偉（回族），升任政協副主席。

王滬寧

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