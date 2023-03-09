快訊

蔡訪美若成行可尋求歷史定位 卻恐讓賴清德2024蒙陰影

鄭弘儀證實請辭「鄭知道了」 背後真實原因曝光

制裁下繼續推新手機 華為P60系列傳已開始量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
余承東微博的小尾巴為華為P60系列。余承東微博截圖
余承東微博的小尾巴為華為P60系列。余承東微博截圖

儘管仍遭到美國持續制裁，但華為最新P60系列旗艦手機傳出接到經銷商大量訂貨，已踏入量產階段，最快本月內對外發布。不過市場已普遍預期它仍然不會支持5G。

每日經濟新聞報導，先前華為在回應傳聞時表示，將在本月繼續發布旗艦手機，加大手機業務投入，堅持建設高端品牌。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東9日在微博發文稱，「這兩天是滿月，用我們即將發布的新手機隨手一拍，張張都是大片！」仔細觀察余承東微博的小尾巴為華為P60系列，這或許代表華為P60系列已經蓄勢待發。

僅從該樣張來看，華為P60 Pro 在夜景處理以及月亮拍攝方面成片質量有了一定的提升。

供應鏈傳出，P60系列已在境內接到大量訂單，有經銷商表示，考慮到去年Mate50系列的銷售表現，新一代P系列的市場預期依然向好。P60系列有傳將用上高通的Snapdragon 8 Gen 2處理器，但由於美國的禁令，該處理器將是所謂的「特供版本」，只支持4G。

大陸工信部網站已出現兩款新註冊的華為手機，編號分別是MNA-AL00和LNA-AL00，外界估計是即將推出的P60和P60 Pro機型。另企業數據平台「天眼查」顯示，華為已成功註冊HUAWEI P 60」、HUAWEI P 70等商標，另一P60 ART商標，國際分類為科學儀器，目前商標狀態為申請中。

美國 余承東

延伸閱讀

三星否認將重啟自主架構設計CPU 強調仍會以Arm設計打造處理器

恐耗5年、30億歐元…是否禁華為？德國國內這樣看

德國5G將排除華為 強制電信業者更換設備

降低降低研發投入成本 報導指稱華為有意將終端業務拆分

相關新聞

小三通何時全面開放？ 陳雪生透露時間點會在這時

馬祖旅台同鄉會理事長林金官、理事長曹祥祿暨馬祖鄉親陳金才等人今天上午前往立法院拜訪縣籍立法委員陳雪生，籲請清明假期時能全...

大陸二月份物價消費指數（CPI）同比上漲1.0%，環比下降0.5%

大陸國家統計局公布2023年2月分全國居民物價消費指數（CPI）同比上漲1.0%，環比下降0.5%。

制裁下繼續推新手機 華為P60系列傳已開始量產

儘管仍遭到美國持續制裁，但華為最新P60系列旗艦手機傳出接到經銷商大量訂貨，已踏入量產階段，最快本月內對外發布。不過市場...

大陸2月CPI一年來最低！PPI連5個月負增長 分析師曝主要因素

受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，春節後豬肉、蔬菜等食品價格季節性回落，帶動2月消費者物價指數（CPI）增速放...

大陸2月CPI年增1% PPI年減1.4% 均低過預期

大陸國家統計局9日公布2月消費者物價指數（CPI）年增1%，升幅比上月收窄1.1個百分點；生產者物價指數（PPI）年減1...

北京麗澤金融區 推動數位人民幣產業鏈

作為目前北京市二環邊唯一的集中建設區，位於豐台區的北京麗澤金融商務區將推動數位人民幣全產業鏈發展，並將打造金融領域制度開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦