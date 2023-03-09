制裁下繼續推新手機 華為P60系列傳已開始量產

儘管仍遭到美國持續制裁，但華為最新P60系列旗艦手機傳出接到經銷商大量訂貨，已踏入量產階段，最快本月內對外發布。不過市場已普遍預期它仍然不會支持5G。

每日經濟新聞報導，先前華為在回應傳聞時表示，將在本月繼續發布旗艦手機，加大手機業務投入，堅持建設高端品牌。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東9日在微博發文稱，「這兩天是滿月，用我們即將發布的新手機隨手一拍，張張都是大片！」仔細觀察余承東微博的小尾巴為華為P60系列，這或許代表華為P60系列已經蓄勢待發。

僅從該樣張來看，華為P60 Pro 在夜景處理以及月亮拍攝方面成片質量有了一定的提升。

供應鏈傳出，P60系列已在境內接到大量訂單，有經銷商表示，考慮到去年Mate50系列的銷售表現，新一代P系列的市場預期依然向好。P60系列有傳將用上高通的Snapdragon 8 Gen 2處理器，但由於美國的禁令，該處理器將是所謂的「特供版本」，只支持4G。

大陸工信部網站已出現兩款新註冊的華為手機，編號分別是MNA-AL00和LNA-AL00，外界估計是即將推出的P60和P60 Pro機型。另企業數據平台「天眼查」顯示，華為已成功註冊HUAWEI P 60」、HUAWEI P 70等商標，另一P60 ART商標，國際分類為科學儀器，目前商標狀態為申請中。