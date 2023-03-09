北京涉台學者：要防止台灣問題引發中美災難

7日上午，大陸外長秦剛在兩會外長記者會上表示，台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，這句話是近年來外交部層面就台灣問題說過的前所未有的重話，意味著台灣問題的發展已經到了非常嚴重的地步，需要高度警惕並防止台灣問題失控引發中美關係災難。

李振廣在接受中評社訪問時表示，秦剛明確說出「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」這樣的重話，意味著台灣問題的發展已經到了非常嚴重的地步，需要高度警惕並防止台灣問題失控引發中美關係災難。顯而易見，秦外長這句重話體現了響鼓要用重錘敲的意圖。

眾所周知，近年來，美國一部分政治勢力極力打台灣牌，多次引發台海局勢動蕩，中美關係受到嚴重衝擊和破壞。秦外長這句重話就是對美國發出的嚴重警示：維護中美關係穩定是中美雙方的共同責任，不能再任由某些勢力在台灣問題上肆意妄為。實際上，台灣問題處理不好，不僅會直接帶來中美關係地動山搖，也會導致亞太和平穩定及全球政治經濟秩序發生地動山搖。

北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎則在昨晚媒體視訊聯合採訪中表示，美國從川普政府開始，對中國大陸的戰略定位就出現變化，把中國大陸視為威脅，拜登政府也繼承了這種觀點，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、治理氣候變遷等領域能合作共贏，但美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

針對英國《金融時報》報導，蔡英文總統4月初將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間將與美國眾議院議長麥卡錫會面。《彭博》報導，麥卡錫證實計畫在美國會見蔡英文，總統府昨天不再否認，強調目前各單位正在就相關計畫進行溝通與籌備。

外界憂慮，麥卡錫和蔡總統此舉，是否可能重蹈1995年李登輝訪問母校康乃爾大學的覆轍，導致中美關係破裂、台海緊張關係再掀波瀾？李義虎表示，希望美方「不要在台海問題上犯歷史錯誤」。