港媒：高雄民進黨里長率團訪問北京 會見國台辦主任宋濤

「高雄里長暨基層社團參訪團」二月底赴北京等地參訪，香港媒體披露細節表示，此團兵分兩路，一是由國民黨里長帶隊的「西城分團」，一是由民進黨里長帶隊的「豐台分團」。這是宋濤出掌國台辦主任以來，台灣首個基層社團訪陸團，意義值得關注。

香港01報導，「台灣高雄里長暨基層社團參訪團」是受到北京當地社區邀請，兵分兩路，「西城分團」36人由高雄鳳山區誠義里里長劉啟芳帶隊於2月23日抵京，「豐台分團」15人則由高雄三民區十美里里長蔡灯能率領於2月25日抵京。

兩個分團加起來共51人，進行8天的交流參訪，團員組成遍布高雄三民、左營、鳳山、燕巢、大社等區，身分涵蓋里長、市民代表會代表、社區發展協會理事長、社團幹部、基層里民等。

兩個分團各自在北京西城區、豐台區參訪，並與當地多個街道社區居民、社區工作者舉行座談交流，話題圍繞在京台兩地基層治理、社區建設、家居養老等主題。行程重頭戲，在於2月27日舉行的「京台社區發展交流會」，國台辦主任宋濤出席了這場活動，他在講話中除了提到「實現兩岸交流往來正常化」的期許外，還在政治層面上強調「堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受益」。

報導說，這一群來自台灣南部基層群眾的龐大訪陸團，在今日兩岸政治關係冰封的情勢下，顯得格外突出、搶眼。由於宋濤的會見，更讓這一群台灣基層社區工作者踏上北京的意義截然不同。

特殊之處在於，「西城分團」團長劉啟芳乃國民黨黨籍，在當地擁有四屆里長資歷，身兼高雄市里長主席聯誼總會總主席，人脈跨足藍綠各陣營；而「豐台分團」團長蔡灯能還是民進黨黨籍，代表綠營基層動員的最末梢神經。除此之外，團員出身的高雄市，在台灣政治版圖上更屬於深綠選區，民進黨在高雄執政長達20餘年。

報導說，台灣深綠選區基層工作者浩浩蕩蕩組團訪陸，且會見了大陸涉台事務主官，儘管圍繞在兩岸交流、社區治理等軟性話題，但時間點處於北京釋放出「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」的訊息，且美國與民進黨政府加強台灣軍事備戰體系之際，不能不說台灣社會基層群眾對兩岸形勢出現了掙脱困局的體會和期待。而北京也在台灣官方仍較大範圍拒絕大陸人士入境的情形下，依託於自身掌握「時與勢」的信心，透過各方渠道全面開展對台灣各界人士的接觸溝通，傳達陸方對台政策的想法和思路。

報導稱，李克強總理在政府工作報告中所說：「今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年」。中國大陸在政治、外交、軍事加強與美國和民進黨政府的博弈鬥爭，在社會、思想、民生、經濟、文化等範疇加強與台灣群眾最直接的交流互動，無疑是此「開局之年」完全可以看到「反獨促統」的兩條腿走路，軟硬並進、軟中帶硬、硬中有軟，不會讓統一進程在疫情之後的新局面停下腳步。如今台灣深綠選區基層與北京涉台主官相見，或許只是台海浪潮的其中一道水花，卻是充滿預示且不容小覷的一個起點。

我陸委會事後曾回應表示，國人從事兩岸交流應遵循政府政策與相關規範，避免在中共設置的政治前提與框架下進行，並恪守對等尊嚴原則，共同維護台灣最大利益。