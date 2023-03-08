王滬寧要香港政協委員 說好「一國兩制」故事

北京正在舉行的政協會議，中共中央政治局常委王滬寧8日出席港澳政協聯組會，要求香港政協委員說好「一國兩制」故事。

王滬寧是以全國政協大會主席團常務主席身份，周三上午出席港澳政協聯組會，與港區澳政協會面，在歷時約1小時15分鐘的會議中，他對港區政協提出四點希望，包括維護國家安全，推動經濟發展、排解民生困難及講好香港成功落實一國兩制的故事。

與會的香港政協委員蔡冠深說，王滬寧在會上提到海外對香港實際情況不了解或誤解，希望委員向國內外說好「一國兩制」故事，讓全世界理解，「一國兩制」在香港成功落實。

香港政協委員廖長江則說，王滬寧希望香港委員協助政府，在民生問題上排憂解難，關注香港住房、醫療、青年及養老問題，又希望加強青年對中國國家認識。

王滬寧在會上還提到中國早前防控新冠疫情的政策，說如果採用美國的方式，中國就可能有400多萬人因為疫情離世，是中共管治下無可能向人民交代的事。