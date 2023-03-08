麥卡錫將會蔡總統 陸外交部：嚴正交涉要求澄清

針對美國眾議院議長麥卡錫證實計劃在加州會見總統蔡英文，且不排除日後訪台，大陸外交部發言人毛寧8日稱，中方「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

毛寧8日在大陸外交部例行記者會上回答媒體提問時表示，中方堅決反對美台任何形式的官方往來，「任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心」，指「台獨勢力」是對台海和平與穩定的真正威脅。

英國金融時報日前率先報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃在加州會見蔡總統，而不是在台北，以免惹惱北京當局。彭博社隨後報導，麥卡錫證實計劃今年在美國會見蔡英文總統，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。

麥卡錫對這一計劃表示，「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關」；「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙」。麥卡錫日前也曾多次表示，「中國無權決定我何時要去什麼地方訪問。」