習近平在解放軍代表團強調 開創一體化國家戰略體系
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平8日下午在出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是中共中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，著眼於更好統籌發展和安全、更好統籌經濟建設和國防建設作出的戰略部署。
習近平強調，貫徹落實好這一部署，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，對實現建軍一百年奮鬥目標、加快把軍隊建成世界一流軍隊，都具有十分重要的意義。要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面。
會上，來自共軍代表就國家實驗室建設、國防科技工業能力建設、重大基礎設施統籌建設、國家儲備建設、邊海防工作、全民國防教育等方面問題提出意見和建議。
在六位代表發言後，習近平發表重要講話，重點圍繞鞏固提高一體化國家戰略體系和能力提出要求。他強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持中共中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。
習近平指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全局，突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。
要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系佈局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設，善於算大帳、綜合帳、長遠帳，提高共建共用共享水平。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。
習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。這些年，各有關方面貫徹中共中央決策部署，協力推進有關重大改革，取得不少重要成果。要堅持問題導向，持續優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的工作格局，更好推進一體化國家戰略體系和能力建設。
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