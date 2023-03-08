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出席共軍代表團會議 習近平：提升應對戰略風險整體實力

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。 新華社
中共總書記習近平。 新華社

身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平8日出席十四屆全國人大一次會議「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是中共中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求；並提及，要系統提升中國大陸應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

據央視報導，習近平發表談話，重點圍繞鞏固提高一體化國家戰略體系和能力提出要求。他強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持中共中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升大陸應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

習近平指出，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力是複雜系統工程，要統籌全局，突出重點，以重點突破帶動整體推進。要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新、原始創新，加快推進高水平科技自立自強。

他並要求，要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系布局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設，善於算大帳、綜合帳、長遠帳，提高共建共用共享水平。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。這些年，各有關方面貫徹中共中央決策部署，協力推進有關重大改革，取得不少重要成果。要堅持問題導向，持續優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的工作格局，更好推進一體化國家戰略體系和能力建設。

據報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張昇民參加會議。

中共 習近平 解放軍

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