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捐20萬歐元助烏克蘭核安 陸外交部：實際行動支持

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人毛寧。（央視截圖）
中國大陸外交部發言人毛寧。（央視截圖）

中國在俄烏戰爭中扮演的角色一直受到關注，對於近日中國常駐維也納代表團大使李松宣布，中方將捐款20萬歐元（約合新台幣650萬元），用於保障烏克蘭核設施的安全，中國外交部發言人毛寧8日回應表示，這就是以實際行動，支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力，她並指中方將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險。

毛寧在回應媒體提問時，提到中方發布的《全球安全倡議概念文件》、《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域的國際合作。

「我們是這麼說的，自然也會這麼做。」毛寧指出，透過國際原子能機構向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力。

毛寧指出，將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。

另對於南韓加入美日印澳四邊對話機制的可能性，毛寧回應說，中方已多次表明立場，我們一貫認為國家間展開合作，應當順應和平發展的時代潮流，不應該搞封閉排他的小圈子。

烏克蘭 毛寧 捐款

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