聽新聞
test
0:00 / 0:00
捐20萬歐元助烏克蘭核安 陸外交部：實際行動支持
中國在俄烏戰爭中扮演的角色一直受到關注，對於近日中國常駐維也納代表團大使李松宣布，中方將捐款20萬歐元（約合新台幣650萬元），用於保障烏克蘭核設施的安全，中國外交部發言人毛寧8日回應表示，這就是以實際行動，支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力，她並指中方將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險。
毛寧在回應媒體提問時，提到中方發布的《全球安全倡議概念文件》、《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域的國際合作。
「我們是這麼說的，自然也會這麼做。」毛寧指出，透過國際原子能機構向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力。
毛寧指出，將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。
另對於南韓加入美日印澳四邊對話機制的可能性，毛寧回應說，中方已多次表明立場，我們一貫認為國家間展開合作，應當順應和平發展的時代潮流，不應該搞封閉排他的小圈子。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言