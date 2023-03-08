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調查：中國女性高管僅占19% 低於英美平均水平

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
調查顯示，在中國大陸，只有19%的高管是女性，該比例低於英國、美國、澳洲的平均水平，後者約25%。圖／取自新浪財經
調查顯示，在中國大陸，只有19%的高管是女性，該比例低於英國、美國、澳洲的平均水平，後者約25%。圖／取自新浪財經

三八婦女節之際，全球知名戰略諮詢公司貝恩公司及國際獵頭公司史賓沙8日共同發布《女性領導力崛起：走進中國女性高管的職場現狀》白皮書。中國女性位居中級管理層的比例與性別平等領先國家的女性相似，但她們的職業道路往往就此停滯，後勁不足：在中國，只有19%的高管是女性，該比例低於英國、美國、澳洲的平均水平，後者約25%。

白皮書顯示，過去二十年來，中國大陸女性接受高等教育的機會大大增加，勞動參與率也高於其他國家的女性，但職業發展卻略遜一籌。

貝恩公司全球合夥人沈忱指出，對於企業，一個迫切的現實情況是，女性高管的比例不僅意味着是否達到了「職場平等」，還關乎價值創造和效益提升。本次研究發現，女性高管是企業價值創造的重要抓手，若女性不能充分發揮自身潛力，企業也無法實現全部潛力。

基於深度訪談和調研結果，白皮書總結出了四大阻礙中國女性晉升高管層的挑戰，分別是：肩負更多家庭責任；更加謹慎三思後行；難以融入男性主導的社交圈；女性被「平庸化」，受到先入為主的偏見。

在中國，隨著女性高管的隊伍持續壯大，釋放女性領導潛力的重要性與日俱增。為此，白皮書建議，企業應當採取積極行動，來幫助職場女性克服挑戰，充分挖掘「她力量」。

首先，核心高管積極支持並進行背書。企業可以通過自上而下的方式，為組織制定性別平等目標。在目標的推動下，領導者主動甄別高潛力的女性，為女性候選人制定繼任計劃，並給予女性更多學習和成長的機會。

與此同時，強化並培育包容的企業文化。企業應當努力消除無意識、先入為主的偏見，並確保在工作、選拔和績效評估期間平等對待男性和女性員工。

此外，打造性別平等的員工支持體系。企業應當向各級員工提供家庭支持措施或靈活工作方案，並讓更多員工參與進來。最後，幫助職場女性建立社交和人脈。

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