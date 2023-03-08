韓國11日起取消自陸入境核酸陰性證明

據《韓聯社》報導，韓國政府8日宣布自3月11日起，自中國大陸入境人員無需提供48小時新冠病毒核酸檢測陰性證明即可入境韓國。

今年1月2日起，韓國政府要求來自中國大陸的入境旅客出示行前核酸陰性證明，並接受落地檢，一度暫停發放中國公民赴韓國的短期簽證。

隨着中國大陸新冠疫情放緩，韓國政府3月1日起取消強制對自中國大陸入境旅客進行病毒檢測的措施，並恢復簽發中國公民赴韓短期簽證。

此前日本政府已宣佈3月1日起，將不再對所有中國大陸入境日本人員進行病毒檢測，而是改為「抽樣」檢測。

據路透社報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）也將於本週五（10日）結束對來自中國大陸的旅客的強制性 COVID-19 核酸檢測，與其他國家一起取消相關要求。