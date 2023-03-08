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建設北京中關村 陸政協委員建議借鑒新竹科學園區

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸全國政協委員陳軍。（中國台灣網）
大陸全國政協委員陳軍。（中國台灣網）

大陸全國政協委員陳軍提交提案指出，北京中關村作為「原始創新的策源地、自主創新的主陣地和高科技企業的出發地」，可藉鑑新竹科技園的相關經驗。

據中國台灣網報導，陳軍在提案中列出了中關村可藉鑑新竹科技園的四大項經驗，分別是「強化頂層設計，營造鼓勵創新的體制和環境」；「堅持自主創新，提高科技成果轉化效能」；「外引、內培並舉，打造高端人才蓄水池」；「完善資本市場，促進科技與金融深度融合」。

提案稱，中關村在「外引、內培並舉，打造高端人才蓄水池」大項中，借鑒台灣工業技術研究院模式，利用高校和科研機構加強高水平科技人才培養，通過人才衍生創業培育高科技企業。

提案也稱，中關村還可參考新竹科技園作法，對企業僱用本地科技人員佔全部科技人員比例作出明確規定，不符合的企業則無法享受免稅政策。

提案主張，中關村應「完善企業收入分配機制」，鼓勵企業分配股份給員工，允許科技人員用其專利權或專門技術作為股份投資。

據公開信息，今年64歲的陳軍，是台灣台東人。她是台灣民主自治同盟盟員，現任十四屆全國政協委員，十三屆全國人大常委、華僑委員會委員，台盟中央常委、北京市委主委，北京市政協副主席，北京社會主義學院院長。

北京 新竹 高端

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