台海不平 美中地動山搖

經濟日報／ 特派記者賴錦宏／北京7日電

大陸外長秦剛7日在大陸「兩會」外長記者會指出，台海和平穩定的真實威脅是台獨分裂勢力，定海神針則是「一個中國」原則；真正的護欄則是中美三個聯合公報。他強調，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

被問到近來美國一些智庫和官員持續提出中美在台海發生衝突，一些人士甚至預測衝突的時間就在2027年或者2025年。秦剛拿出一本紅皮的大陸「憲法」說，「特地帶來一本『中華人民共和國憲法』，序言中有兩句話，『台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成祖國統一祖國的大業。是包台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責』」。

秦剛表示，台灣問題怎麼解決，是中國人自己的事，任何外國無權干涉。有美國高官聲稱，台灣問題不是中國的內政，陸方堅決反對，並保持高度警惕。

秦剛強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。中國之所以同美國談台灣問題。是要求美方不要干涉中國內政。

美國

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