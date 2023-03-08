習近平猛批華府打壓

經濟日報／ 編譯潘勛／綜合外電

中國大陸國家主席習近平6日發表演說時，罕見地猛烈抨擊美國，指稱美國帶領西方國家對中國大陸「實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，帶給中國大陸「前所未有的嚴峻挑戰」，與過去他在公開演說都有所克制、避免直接批評美國的作風大相逕庭。

華爾街日報（WSJ）與彭博資訊報導，大陸官媒指出，習近平6日參加全國政協民建工商聯藉聯組會時說：「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」

雖然習近平過去曾在內部演說用嚴厲語氣提到美國，但這些訊息通常會由下屬過濾，再傳遞給黨內外的更廣泛群眾，他在公開場合或由國營媒體直播的發言，在台到美國和西方國家時通常比較審慎與模糊法，用以「特定」國家指涉，並未明確點名。這番談話也凸顯美中緊張持續升高，特別是針對先進科技，也引發各界質疑，美中能否架起誤判雙方關係的「護欄」。

如今習近平以冷戰時期的「圍堵」一詞，直接譴責美國尋求和中國大陸對抗，似乎是在美中為貿易、科技、地緣政治影響力、俄烏戰爭論點出現摩擦時，更加以國族主義派論調攻擊華府；這類論調廣為較低階的官員及國營媒體使用。

不過，新華社報導的習近平演說英文版，並未提到「圍堵」或美國，而是指出習近平要官員「在國家於國內外都面臨深遠且複雜的變遷時，要有鬥爭的勇氣」。

WSJ指出，習近平對商界群眾指控美國，部分似乎是想為自己的決策卸責。

美國 習近平

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