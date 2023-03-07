陸外長秦剛記者會首秀 自嘲沒被稱戰狼「若有所失」

中國大陸外長秦剛七日於北京梅地亞新聞中心舉行上任來首場兩會外長記者會，聚焦中美關係、中俄關係、俄烏戰爭、一帶一路等熱點議題，再次炒熱「戰狼」話題，強調自己回大陸任外長後，沒被稱戰狼感到「若有所失」，還稱若中國大陸外交官遇到豺狼來襲，一定會「與狼共舞」。

被問到自己被任命為外長，是拋棄「戰狼外交」風格，秦剛的回答，和去年他要離任大陸駐美大使前，在美中關係委員會時的講話相同，當時，他感謝主持人在介紹時「沒有稱其為戰狼」。看來，他很喜歡這個梗，但加了句「但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國外交官必須與狼共舞，保家衛國」。

與王毅去年的記者會相比，秦剛在記者會上神情嚴肅，顯得相當緊張，進場時雖然向在場媒體揮手打招呼，但相當拘謹。回答問題期間至少九次喝水。他在回應提問時，不時十指相扣，手指一直是縮著，偶爾擺動桌上的筆。

和去年王毅回答27道題相比，今年的媒體問題只有14道，較去年明顯減少。在回答問題時，對美政策是他談得最多的，不僅因為剛卸任駐美大使，對政策熟悉，也因為對美外交是中國大陸重中之重，秦剛的態度十分強硬。

秦剛對日本態度也不遑多讓，稱「日本如參與遏制中國的新冷戰，那麼兩國之間就是舊傷未癒，又添新痛」。並對福島問題，來了記回馬槍。

但對俄羅斯和歐盟，就顯得溫和友好許多。所謂「中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障」等說法，完全符合大陸稍早前發表對俄友好合作關係「無上限」，同時間接證實，大陸國家主席習近平有可能在兩會後訪問俄羅斯。

在一小時又四十五分鐘的記者會中，有近300名中外記者參加大陸外長記者會，約有四分之一的外媒來自非洲國家。當秦剛提到「一帶一路」政策時，一些黑人記者可能對內容並不感興趣，有的拿手機拍攝天花板的吊燈，還有的伏在椅子上呼呼大睡，成為外長記者會，另一道罕見的風景。