新任中共軍委聯合參謀部參謀長 劉振立：靈活開展軍事鬥爭

中共解放軍上將劉振立，已出任中共軍委聯合參謀部參謀長消息得到官方確認，解放軍報報導，6日全國人大代表、中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立在參加十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團分組審議時表示，要堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決塑造安全態勢、遏控危機衝突、打贏局部戰爭。這是劉振立首次以新職務亮相官方報導。

劉振立指出，全面加強練兵備戰，加快提高實戰能力，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決塑造安全態勢、遏控危機衝突、打贏局部戰爭；全面加強軍事治理，強化戰建備統籌，深化制度機制創新，確保如期實現建軍一百年目標。

現年59歲的劉振立，河北欒城人，1983年9月入伍，中共國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，陸軍上將軍銜。

上觀新聞報導，劉振立是一名從基層成長起來的將領，入伍3年後，時年22歲的他就到對越作戰前線，他帶領連隊在敵前沿堅守1年多，共36次擊退敵人進攻，以最小的代價換取最後的勝利。

2015年，天津港發生「8·12」特別重大火災爆炸事故。事發次日，履新武警部隊參謀長不久的劉振立出任武警部隊前進指揮所總指揮，帶隊奔赴事故現場，救援行動中，武警部隊擔負搶運傷患、疏散轉移群眾、搜尋遇難者遺體、開闢救援通道、偵測危化物等多個任務。

2015年12月，劉振立出任首任陸軍參謀長。2016年，52歲的劉振立晉升中將，這也是他繼最年輕集團軍軍長、最年輕副大軍區將領之後，再破最年輕現役中將紀錄。2021年晉升為上將。