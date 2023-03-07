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習近平：新興產業要防止孤軍深入 被人兜了底、全軍覆沒

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平6日看望參加政協會議的民建工商聯界委員。新華社
中共總書記習近平6日看望參加政協會議的民建工商聯界委員。新華社

中共總書記習近平6日看望參加全國政協會議的民建工商聯界委員就新興產業表示，一定要搞好統籌規劃，搞清楚市場有多大、風險在哪裡，要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒。

新華社報導，習近平6日下午到北京友誼賓館聚英廳，看望參加政協會議的民建、工商聯界委員並參加聯組會，聽取大家的意見和建議。

全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群發言時說明寧德時代在全球動力電池的份額已達37%，連續6年全球第一後，習近平「亦喜亦憂」的說：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」。

習近平接著對與會的中央和國家機關領導幹部強調，國家產業政策一定要穩慎，制定產業政策、推動產業發展都要穩慎。希望新能源產業，既要抓住機遇順勢而上，也要統籌好發展和安全的關係。

在談到金融支持科創部分，習近平表示，「我們的一些政策，搞好了是改革的成功，搞不好就可能是腐敗的痛點。決定做一件事情後，怎麼推動起來，還是要好好研究，做好周全準備，必要時先行試點」。

他舉例：就像「放管服」改革，「放」了以後，「管」跟上沒有？「服」到位了沒有？光「放」不「管」不行，跟著就要爆雷。

近年來，全國工商聯推進「萬企興萬村」行動，把民營企業動員到鄉村振興主戰場。習近平將此行動讚為「壯舉」，也同時叮囑，到農村做什麼、怎麼做，要有一些頂層設計和分類指導。如果只是給農民發紅包，那不是幫扶，而是救濟。資本下鄉，要把投資投到點上，南轅北轍不行，要真正做到造福農村、富裕農民。

對於民營經濟發展，習近平說，「十八大以來，我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人。習近平並逐一詳細論述如何大力提振民營企業發展信心、如何推進民營經濟高品質發展、如何積極引導民營企業履行社會責任等，回應社會的關注。

習近平 寧德時代 農民

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