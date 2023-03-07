涉台表述 楊毅周：明確兩岸和平發展

大陸總理李克強5日向十四屆全國人大一次會議作政府工作報告。出席、列席大會的全國人大代表、全國政協委員表示，報告涉台表述指導思想明確，提出的做法堅定務實，體現大陸方面對台工作的三個意涵。

中新社報導，去年政府工作報告寫入「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」表述，今年報告加以重申。

大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周表示，這表明大陸對台大政方針已成熟、穩定，新時代黨解決台灣問題的總體方略成為對台工作的最高指導思想。

大陸政府工作報告表示，「堅持一個中國原則和九二共識，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。

面對兩岸關係愈發複雜嚴峻，楊毅周分析，除了獨派分子挑釁升級，外部勢力干涉台灣事務、破壞兩岸關係愈發激烈，其手段和做法還在不斷演進，但大陸方面仍堅持推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，表明將以堅定的意志、充分的信心和足夠的能力確保兩岸關係和平發展。報告強調和平，發出了明晰的信號。

大陸全國人大代表、江蘇省台聯會長鄒振球表示，報告提出「促進兩岸經濟文化交流合作」令他印象深刻。近年兩岸交往的局面並非台灣同胞希望看到的，今年開年以來，兩岸在民間交流方面回暖，但還遠遠不夠，應拓展交流，增進兩岸同胞之間的了解和共識。最新涉台表述顯示，大陸不斷思考如何讓這方面工作做得更好、讓廣大台灣同胞更多參與到中國式現代化的建設中。

楊毅周認為，報告強調「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，是要下功夫深化兩岸融合發展，確保台灣同胞享受到同等待遇、共享中華民族偉大復興的紅利。