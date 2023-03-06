陸：增加國防支出用於「全面加強練兵備戰」

今年中國大陸國防支出將增長7.2%，維持全球第二軍費大國。對此，十四屆全國人大解放軍和武警部隊代表團發言人譚克非6日表示，增加的國防支出將用於按照十四五規劃安排，全面加強練兵備戰等方面，但他強調，與美國等軍事大國相比，中國國防支出佔GDP比重較低，「中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。」

譚克非也是大陸國防部的新聞發言人。據新華社，他6日就「有關問題」回答記者提問。

他首先表示，出席十四屆全國人大一次會議的解放軍和武警部隊代表共281名，基層一線和專業技術軍官代表93名、佔33.1%；婦女代表39名、佔13.9%；少數民族代表17名；大學以上學歷代表267名、佔95%，其中，研究生學歷代表140名、佔49.8%。

對於外界關注中國大陸的軍費問題，譚克非說，2023年全國一般公共預算安排國防支出人民幣1.58兆元，比上年執行數增長7.2%，增加的國防支出主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全面加強練兵備戰，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

二是加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化；三是鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水平；四是與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件。

譚克非說，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔GDP的比重、佔國家財政支出的比重，還是人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。「中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。」