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回應邱國正 陸外交部：堅定措施捍衛主權領土完整
因應台海緊張情勢升溫，國防部長邱國正說，今年中共對台動武態勢比以前強烈，中國大陸外交部發言人毛寧6日在回應外媒記者的提問時直言，「台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施，捍衛自己的主權和領土完整」，並宣稱，台灣「沒有什麼國防部長」。
據北京日報報導，6日下午大陸外交部舉行例行記者會，路透記者提問，台灣國防部長表示，鑒於兩岸緊張局勢不斷增加，台灣「應當警惕中方軍隊闖入台灣附近的領域」，陸方有何回應？
毛寧回應表示，「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一部分，沒有什麼國防部長」。她接著說，「台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施，捍衛自己的主權和領土完整。」
面對共軍擾台議題，邱國正今天在立法院表示，今年對台威脅更為嚴重，中共對台動武態勢比以前強烈，而因應共軍無人機、氣球等威脅，國軍現已改變過去「我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍」的原則，若有航空實體進入一定界限，如進入我12浬領空領海，我們就要射擊。
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